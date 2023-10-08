Происшествия

55 деревьев повалил ветер в Пскове, повреждены более 20 автомобилей

Падение 55 деревьев и повреждение 22 автомобилей зафиксировали в Пскове по состоянию на 8.30 8 октября. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Всю ночь дежурные бригады занимались уборкой упавших деревьев. Специализированные службы работают в круглосуточном и усиленном режиме. Энергетики продолжают устранять причины отключения электричества, без света из-за непогоды остались некоторые районы частного сектора», – написал Борис Елкин.

Информацию по поваленным деревьям или отключениям света можно передавать в единую диспетчерскую службу города Пскова по номеру 055. Если дерево повалено на территории многоквартирного дома, то сообщать необходимо в свою управляющую компанию.