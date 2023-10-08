Происшествия

Усадебные парки Пушкинского заповедника почти не пострадали от урагана

Сады и парки мемориальных усадеб Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» вышли из урагана, бушевавшего над Псковской областью с 6 по 8 октября, с минимальными потерями. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе учреждения со ссылкой на главного хранителя музейных лесов и парков лесов и парков Галину Пиврик.

«Парк музея-усадьбы "Михайловское" практически не пострадал. В Тригорском, известной своей "нелояльной к деревьям" розой ветров, буря сломала одну липу и два клёна, которые, впрочем, не были историческими деревьями и не несли особой нагрузки в общей композиции парка. Парку Петровского повезло чуть меньше. Здесь порывами ветра сломало несколько деревьев, в том числе — одно на исторической Большой липовой аллее, под прямым углом пересекающей Главную липовую аллею и ведущей к "Зелёному кабинету", по преданию — любимому месту отдыха Петра Абрамовича Ганнибала, сына знаменитого "царского арапа" и двоюродного деда Пушкина», - рассказали в музее.

Сейчас сотрудники музейной «зелёной службы» устраняют последствия непогоды.