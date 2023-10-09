Общество

Сорванную ветром часть крыши восстанавливают в главном корпусе ПсковГУ

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Напомним, сильный ветер накрыл Псковскую область 7-8 октября, порывы ветра достигали 21 метра в секунду.

Фото здесь и далее: pskov.camera

Сорванную во время сильного ветра часть крыши восстанавливают в главном корпусе ПсковГУ на площади Ленина в Пскове 10 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В опросе приняло участие 100 человек

В опросе приняло участие 100 человек

Мне все равно.

Я бы оставил все так, как есть.

Не трогать деревья! Нужно подумать, как сохранить их от падения.

Думаю, необходимо провести анализ и убрать только аварийные деревья.

Давно пора убрать во дворах деревья и расширить парковку.

Да! Большим деревьям во дворах не место, лучше заменить на кустарник.

Необходимо ли очистить дворы от деревьев из-за опасности падения при штормовом ветре?

Сорванную ветром часть крыши восстанавливают в главном корпусе ПсковГУ

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