Сорванную ветром часть крыши восстанавливают в главном корпусе ПсковГУ

Сорванную во время сильного ветра часть крыши восстанавливают в главном корпусе ПсковГУ на площади Ленина в Пскове 10 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
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Напомним, сильный ветер накрыл Псковскую область 7-8 октября, порывы ветра достигали 21 метра в секунду.
Только в Пскове сильными порывами ветра повалено свыше 100 деревьев, повреждено более 30 автомобилей.
Ранее сообщалось, что причиной разрушительного ветра в Псковской области стал молодой циклон.
Все последствия непогоды в Пскове планируют устранить до конца недели.