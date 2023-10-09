ЖКХ

Электроснабжение в Псковской области восстанавливают 135 бригад

Электроснабжение в Псковской области после непогоды, установившейся на территории региона 7-8 октября, сегодня, 10 октября, восстанавливают 135 бригад. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании «Россети Северо-Запад».

Видео: «Россети Северо-Запад». На видео - мастер Стругокрасненского РЭС Алексей Рязанов и электромонтер Куньинского РЭС Вячеслав Скопцов

«Продолжаем круглосуточно восстанавливать сеть в Псковской области после ураганов. К линиям приходится пробираться через упавшие деревья, а чтобы проехала техника — расчищать завалы. На смене 135 бригад энергетиков», - рассказали в компании.

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Ранее сообщалось, что причиной разрушительного ветра в Псковской области стал молодой циклон.

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Все последствия непогоды в Пскове планируют устранить до конца недели.