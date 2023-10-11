Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Взаимодействие отраслевых профсоюзов
как не впасть в уныние осенью
распродажа стройматериалов
ЛОНГРИД проверить здоровье
Региональные меры соцподдержки
Livan X3pro скоро в Пскове
«Велрыбпром» вкусно и качественно
Злоупотребил
Экономим на покупках
«Истфакт» Остров обезьян
Санаторный туризм
Теплый дом ЛОНГРИД
Господин Рейтингомер
Досуг псковского школьника
Телохранитель на фрилансе
изменяя лик родной земли
 
 
 
ещё Происшествия 11.10.2023 10:131 Беспилотник отогнали стрельбой из автоматов от аэропорта в Пскове 11.10.2023 10:131 Беспилотник отогнали стрельбой из автоматов от аэропорта в Пскове 11.10.2023 09:500 Жилой дом сгорел в Новосокольническом районе 11.10.2023 08:520 Женщина погибла при пожаре на улице Гдовской в Пскове 10.10.2023 22:000 Страдающего амнезией пожилого мужчину продолжают искать в Псковской области 10.10.2023 18:010 Жительница Пыталовского района может лишиться свободы за неуплату алиментов
 
 
 
Самое популярное 05.10.2023 07:430 Умерла народная артистка России Наталия Королева 08.10.2023 10:006 Оборванные провода и поваленные деревья: последствия непогоды в Псковской области обсуждают в Сети 06.10.2023 17:160 В Псковской области простились еще с шестью погибшими участниками СВО 09.10.2023 11:233 Строительство брата «Артека» началось в Псковской области. ВИДЕО 05.10.2023 19:337 «Врач от Бога». Псковичи скорбят по ушедшему из жизни Павлу Шпаку
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Беспилотник отогнали стрельбой из автоматов от аэропорта в Пскове

11.10.2023 10:13|ПсковКомментариев: 1

Беспилотник, летевший в сторону аэропорта, отогнали стрельбой из автоматов военные в Пскове.

По информации Telegram-канала Mash, о надвигающемся беспилотнике в небе сообщили наземные службы. Откуда и куда он летел, было неясно. Военные взялись за оружие и открыли огонь, дрон удалось «отпугнуть».

По данному сообщению проводится проверка. 

Напомним, в ночь с 29 на 30 августа беспилотные летальные аппараты атаковали аэропорт в Пскове. О происшествии доложили президенту России Владимиру Путину.

В мае два дрона-камикадзе атаковали нефтеперекачивающую станцию «Транснефти» в Псковской области. 

Теги: #псков #аэропорт #беспилотники
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли очистить дворы от деревьев из-за опасности падения при штормовом ветре?
В опросе приняло участие 143 человека
11.10.2023, 11:070 Первая ферма роботизированного доения открылась в Псковской области 11.10.2023, 11:060 Теплотрассу меняют в Стругах Красных 11.10.2023, 11:030 Голос, проникающий в душу: «Рок-штат» даст в Пскове концерт к 40-летию группы 11.10.2023, 10:550 ООО «Велрыбпром»: Вкусно, качественно и стабильно
11.10.2023, 10:450 Старт отопительного сезона в Невеле начался с аварии на сетях 11.10.2023, 10:400 Автомобиль полиции попал в ДТП на Завеличье 11.10.2023, 10:390 Всероссийский марафон в поддержку донорского движения стартовал в Пскове 11.10.2023, 10:330 Жители Псковской области оформили по льготной ставке около половины ипотечных кредитов
11.10.2023, 10:310 Проблемы с теплоснабжением в Кунье перечислил Олег Лебедев 11.10.2023, 10:250 Сильный ветер и дожди ожидаются в Псковской области 11 октября 11.10.2023, 10:131 Беспилотник отогнали стрельбой из автоматов от аэропорта в Пскове 11.10.2023, 10:110 Круглый стол «Регистрация бизнеса онлайн» состоится в пресс-центре ПЛН
11.10.2023, 10:010 Актер из «Барби» исполнил роль в фильме, билеты на который разыгрывают в Пскове 11.10.2023, 09:500 Жилой дом сгорел в Новосокольническом районе 11.10.2023, 09:400 Жители Псковской области стали чаще увольняться по собственному желанию и реже попадать под сокращения 11.10.2023, 09:280 Средний чек на покупку зимней резины вырос осенью на 8-12%
11.10.2023, 09:150 В Госдуме предложили написать требования для аниматоров 11.10.2023, 09:051 Дороги хотят покрывать сотовой связью на стадии их строительства 11.10.2023, 08:520 Женщина погибла при пожаре на улице Гдовской в Пскове 11.10.2023, 08:421 Осенью вместо гудков россияне чаще ставят песни «По барам» и «Царица» — исследование
11.10.2023, 08:290 Среднестатистический портрет пациента с ожирением представили хирурги 11.10.2023, 08:162 Машина скорой помощи с 5-месячным пациентом попала в ДТП в Великих Луках 11.10.2023, 08:111 Количество книжных магазинов в России за четыре года сократилось на треть 11.10.2023, 07:550 Как сохранить офисный компьютер в рабочем состоянии, объяснил эксперт
11.10.2023, 07:350 Способ отказаться от передачи биометрии в приложении банков назвала юрист 11.10.2023, 07:190 Климатический ноябрь наступил в европейской части России 11.10.2023, 07:000 Сайты с псевдомедицинскими советами предложили блокировать 10.10.2023, 22:000 Страдающего амнезией пожилого мужчину продолжают искать в Псковской области
10.10.2023, 21:400 Более 1,5 тысяч работающих женщин в Псковской области получили пособие по беременности 10.10.2023, 21:201 Минэкомразвития ожидает снижения спроса на кадры в сельском хозяйстве и финансах 10.10.2023, 21:100 Более 100 волонтеров антинаркотического движения собрал форум «Доброволье.60» 10.10.2023, 21:000 Нестандартные формы работы псковских библиотекарей отметили на всероссийском конкурсе
10.10.2023, 20:401 Сдать оружие за вознаграждение предлагают псковичам 10.10.2023, 20:300 Студенты и преподаватели псковского колледжа искусств приняли участие в фестивале «Другое искусство» 10.10.2023, 20:200 Псковских курсантов призвали соблюдать дисциплину на дорогах 10.10.2023, 20:002 Бюджетные расходы на патриотические НКО хотят увеличить
10.10.2023, 19:400 Порядок действий при запахе газа в квартире объяснили псковичам 10.10.2023, 19:400 Приём граждан провело руководство УФСИН в Пскове 10.10.2023, 19:300 Скорость движения автомобилей ограничат на федеральной трассе Р-23 10.10.2023, 19:200 Формулу психологического здоровья представили псковичам
10.10.2023, 19:000 Как правильно пользоваться шпаргалками, рассказали псковские педагоги школьникам 10.10.2023, 18:450 Псковичей приглашают на интерактивную программу «Старая крепость» 10.10.2023, 18:450 О чем молчат сироты: вышел второй выпуск программы «Недетский разговор» 10.10.2023, 18:270 Госдума снизила НДС на детские товары
10.10.2023, 18:150 Субботник за территорией лагеря «Шталаг-372» пройдёт в Пскове 10.10.2023, 18:021 Наталья Федорова о командной работе и планах на будущее 10.10.2023, 18:010 Жительница Пыталовского района может лишиться свободы за неуплату алиментов 10.10.2023, 18:000 Быть или не быть: выставка самобытной псковской художницы откроется 14 октября
10.10.2023, 17:571 Псковские курсанты завоевали золотые медали на соревнованиях по самбо 10.10.2023, 17:530 Возбудителя коклюша теперь смогут выявлять в псковской инфекционке 10.10.2023, 17:500 Сотрудника «Псковпассажиравтотранса» наградили двумя боевыми наградами 10.10.2023, 17:401 Глава Новоржевского района высказала свою позицию в связи с возгоранием пиломатериалов
10.10.2023, 17:360 Руководитель Псковского отделения «Почты России» Ольга Беляцкая станет гостем программы «Беседка» 10.10.2023, 17:290 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 10 октября 10.10.2023, 17:190 Прокурор Псковской области примет граждан в Великих Луках 10.10.2023, 17:030 Дожди прогнозируют в Псковской области 11 октября
10.10.2023, 16:473 Немаркированные сигареты продавали на Завеличье 10.10.2023, 16:430 Псковичка лишилась 50 тысяч рублей при попытке заработать на продаже криптовалюты 10.10.2023, 16:360 Дом выдры Бухли в псковском подворье перенесут в пруд с лебедями 10.10.2023, 16:160 Приставы помогли жителю Усвят получить компенсацию морального вреда
10.10.2023, 16:090 Умер хирург Великолукской межрайонной больницы Аннадурды Денлиев 10.10.2023, 16:090 Аграрный сезон в Псковском районе прошел без особых потерь — Наталья Федорова 10.10.2023, 16:010 Новый аппарат для микроволновой терапии поступил в псковскую областную больницу 10.10.2023, 15:550 «Рейтингомер»: эхо прошлого и урагана. ВИДЕО
10.10.2023, 15:480 Большинство россиян уверены в полной замене бумажных документов цифровыми в ближайшие 20 лет - опрос 10.10.2023, 15:450 «Собственной персоной»: Наталья Федорова о планах на второй срок, крупных проектах и пользе ТОСов. ВИДЕО 10.10.2023, 15:412 Михаил Ведерников заявил о готовности принять в регионе финал премии Russian Event Awards 10.10.2023, 15:290 Выставка художественного оружия откроется в Пскове
10.10.2023, 15:260 Три новых объекта появились в Псковском районе по проекту «Формирование комфортной городской среды» 10.10.2023, 15:191 Женщина за рулём автомобиля пробила колесо в яме на Запсковье 10.10.2023, 15:092 Раскритиковавший Псков Артемий Лебедев назначен директором по дизайну «ВКонтакте» 10.10.2023, 15:060 Первые социальные объекты в России подключили к газу по программе догазификации
10.10.2023, 14:591 Синичка лакомится сыром в псковском магазине. ФОТО 10.10.2023, 14:500 В Псковском районе планируют увеличить фонд местного конкурса ТОСов 10.10.2023, 14:450 Вандалы испортили книгу Кота ученого в Великих Луках 10.10.2023, 14:430 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Подорожник есть - и ладно... ВИДЕО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru