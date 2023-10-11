Происшествия

Беспилотник отогнали стрельбой из автоматов от аэропорта в Пскове

Беспилотник, летевший в сторону аэропорта, отогнали стрельбой из автоматов военные в Пскове.

По информации Telegram-канала Mash, о надвигающемся беспилотнике в небе сообщили наземные службы. Откуда и куда он летел, было неясно. Военные взялись за оружие и открыли огонь, дрон удалось «отпугнуть».

По данному сообщению проводится проверка.

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Напомним, в ночь с 29 на 30 августа беспилотные летальные аппараты атаковали аэропорт в Пскове. О происшествии доложили президенту России Владимиру Путину.

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В мае два дрона-камикадзе атаковали нефтеперекачивающую станцию «Транснефти» в Псковской области.