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Великолучанка собрала ребёнка в школу на украденные деньги

19.10.2023 17:46|ПсковКомментариев: 0

44-летняя женщина в Великих Луках предстанет перед судом по обвинению в краже денег с банковского счета (пункт «г» части 3 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В начале августа великолучанка, выходя из квартиры подруги, украла её кредитную банковскую карту. Затем она посетила магазины, где приобрела товары на сумму около 7 000 рублей для того, чтоб собрать своего ребёнка в школу. Расплачивалась женщина похищенной кредитной банковской картой подруги.

Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Теги: #великие луки #кража
Источник: Псковская Лента Новостей
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