Блоги / Юлия Магера

Учите жить - помогите материально

В Госдуме посчитали, сколько стоит собрать ребенка к школе в этом году. Набежало столько, сколько не у каждого псковича получается зарплата за целый месяц. Депутаты предлагают ввести специальные сертификаты на школьную форму и канцтовары. Но в случае внедрения достанутся они не всем. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера, вспоминая мутные дела вокруг «Пушкинской карты», видит большую коррупционную емкость проекта. Она предлагает более радикальный метод облегчения ежегодного родительского бремени.

Ввести специальные сертификаты на сборы детей в школу предлагают в Госдуме. Обращение в правительство направили лидер «Справедливой России - За Правду» Сергей Миронов и входящая в его партию Яна Лантратова. Они посчитали, что на мальчика хватит 22 300 рублей, девочка обходится родителям дороже - в 26 800 рублей. Эти суммы они намерены «зашить» в сертификат и ежегодно индексировать. В случае одобрения инициативы помощь получат не все родители, а многодетные и малоимущие.

Какова реакция общества на громко высказанную идею?

Одни по этому поводу цокают языком: «Дожили». Другие в предвкушении потирают руки: «Дождались».

Скептики вспоминают нехорошие вещи, случившиеся с «Пушкинской картой» за два года ее существования. Правоохранительные органы расследуют дело о масштабном хищении (более 200 млн рублей) с помощью фиктивных «Пушкинских карт». В СИЗО под следствием находятся трое молодых людей, которые, якобы, организовали схему. Под стражей содержится и бывшая замминистра культуры Ольга Ярилова, заявившая на них. Сама она проходит подозреваемой по другому делу, о превышении должностных полномочий, оно тоже имеет отношение к проекту «Пушкинская карта».

В общем, все мутно. Молодежи на культурный досуг всего-то по пятерику раз в год скидывают. А если в четыре-пять раз больше? Это ж какие обнальные схемы можно мутить! Голова кругом.

Но это все пока про шкуру неубитого медведя. Та же партия выступала с инициативой о сертификатах на сборы в школу в прошлом году, но хода она не получила. Можно прогнозировать с высокой долей вероятности, что так же будет и на этот раз. Дело тут совсем в другом. На старте большого политического сезона подобные инициативы - прекрасный шанс заявить о себе. Воплотит государство идею - отлично, она принесет много электоральных очков. Не воплотит - тоже неплохо, можно в брошюрах писать, дескать, такое мы шикарное имели предложение, вот придем к власти, будут вам сертификаты. Важно, чтобы удар приходился в одну из болевых точек общества. Сборы ребенка в школу, однозначно, такой точкой являются.

Каждый август родители испытывают страшнейшую головную боль, какую не унять таблетками. Сколько стоит собрать ребенка в школу? Да вот же ответ, в депутатской инициативе. 22 300 на мальчика, 26 800 на девочку. Школьная форма, спортивная, брюки-блузки, водолазки, колготки, обувь уличная, сменка, кроссовки для физкультуры, тетради, ручки, циркуль, транспортир, цветная бумага, клей, краски, пластилин. Можно сыпать и сыпать новыми позициями в списке, словно в мультике про золотую антилопу, только вместо монет из-под копыт образовательной системы вылетают бесконечные траты. Сколько бы родители не кричали: «Довольно!» - переход в каждый новый класс обходится все дороже. По оценке депутата Лантратовой, за год инфляция добавила к набору вещей и канцтоваров 13,91% и 11,25% соответственно для мальчиков и девочек. Где закупаются псковские родители и какие сейчас есть скидки и акции - подробная информация в недавно вышедшем лонгриде.

Будет только дороже. Не только из-за инфляции. Школьная форма существенно подрастет в цене. Как бы не в разы. Дело в ГОСТе, который запланирован к внедрению на будущий год. Сейчас школа и даже родители внутри отдельного класса имеют возможность выбирать форму самостоятельно. Иногда и вовсе обходятся без нее, договариваются, придерживаться какого-нибудь темно-синего цвета. В итоге в «школьном» можно и на кружки после занятий пойти. А если ГОСТ? Во-первых, это точно будет форма в ее классическом понимании, то есть одним комплектом на все случаи не обойдешься, не для школы тоже что-то нужно будет брать. Во-вторых, на то он и стандарт, что будет там все из чистого хлопка и шерсти. Хорошо, кто бы спорил, но цена?

«В связи с тем, что это будет новая форма, потребуются другие комплектующие, другие подходы к формированию модельного ряда, конструкции. Конечно, это будет тянуть за собой и удорожание», - честно рассказала директор швейной фабрики «Славянка» Елена Косенкова в материале ПЛН, посвященном предстоящему внедрению ГОСТа. Ее слова звучат, как контрольный выстрел по родительскому кошельку.

Для многих и многих в Пскове, а тем более в области, 22-26 тысяч рублей - это даже не зарплата за целый месяц, а больше. Собрать ребенка в школу - нанести финансовую рану, которую семья будет зализывать месяцами.

Прибавим к этому тот факт, что День знаний - не единственная забота обычной семьи. Не хватает не только на тетрадки, но и на оплату услуг ЖКХ. Самая свежая статистика доступна за первые три месяца текущего года. Долги уверенно движутся к триллиону, за год они увеличились на 72 млрд составив в совокупности 876,4 млрд. Смело можно ванговать, что в августе произойдет скачок роста задолженности. Между покупкой ранца и оплатой воды, семья выберет понятно, что.

Ладно бы только коммуналка. Еще больше долги по кредитам. По данным Центробанка, жители страны в долгах более чем на 30 трлн рублей. Сумма долгов растет, еще в начале года она составляла без малого 28 трлн. В среднем, одно домохозяйство должно чуть больше чем полмиллиона рублей.

И детей собирать в школу будут тоже в кредит.

Одна из платежных систем поделилась статистикой: перед прошлым учебным годом полмиллиона покупок на «школьном базаре» российские родители сделали в рассрочку. То есть еще долго ощущали последствия наступления 1 сентября. И это только из одной конторы данные. Никто не брался подсчитать, как в целом обстоят дела. Страшно. Еще страшнее задумываться, как эта статистика изменится в течение ближайшего месяца.

Государство прекрасно знает о трудностях, стоящих перед родителями накануне 1 сентября. Отсюда и выплаты к школе по 10 тысяч в 2020-21 годах. Легче с тех пор не стало. Предлагаемые сертификаты могли бы немного снизить градус напряжения. Однако они не панацея. Во-первых, смущает коррупционная емкость проекта. Его еще не одобрили, а всем уже понятно, что воровать станут миллиардами. Во-вторых, помощь нужна не только многодетным и малоимущим. Им в первую очередь, но на всю Псковскую область едва ли наберется ощутимое число семей, на чьем финансовом благополучии начало учебного года никак не сказывается. Остальные прореху ощущают. В большей или меньшей степени, но «тяжеловато приходится» всем.

Решение может быть только радикальным. Раз уж наша школа движется к тому, что дети становятся все более и более «государственными» («Разговоры о важном», поднятие флага, возвращение трудового воспитания и т. п.), а образование все более идеологизированным, значит, государство и должно - именно должно - залезая детям в голову, вылезти из кармана их родителей. Выдают же в школах бесплатные учебники? Пусть и все другое выдают. Для занятий одинаково нужны и учебник, и тетрадка, и ручка, без них учебный процесс не состоится. Как и без формы по ГОСТу - раз государство ее собирается принять, значит, считает критически важной для образовательного процесса. Так почему семья должна все жилы вытянуть на образование, которое по закону является обязательным и бесплатным? Если учите жить - помогите материально. В этом хотя бы будет логика.

Юлия Магера

Фото Вадима Боченкова