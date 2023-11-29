Происшествия

Печерянина подозревают в готовности шпионить в обмен на гражданство Латвии

Уроженца Печор задержали по подозрению в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Установлено, что с декабря 2022 года мужчина пытался инициативно установить контакт с представителем посольства Латвийской Республики в Москве с целью оказания содействия на конфиденциальной основе и передачи, в обмен на гражданство указанного государства, сведений о дислокации подразделений органов федеральной службы безопасности и Вооружённых сил РФ в Псковской области.

Также мужчина выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству по сбору, документированию и предоставлению информации, которая в дальнейшем могла быть использована в деятельности против безопасности Российской Федерации.

В отношении печерянина возбудили уголовное дело по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).

Расследование уголовного дела продолжается.