Происшествия

Уроженку Кыргызстана с поддельным паспортом осудили за покушение на сбыт наркотиков в Псковской области

Уроженку Республики Кыргызстан привлекли к уголовной ответственности в Дедовичском районе за совершение пяти покушений на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере в составе группировки (часть 3 статьи 30, часть 5 статьи 228.1 УК РФ), а также использования заведомо поддельного паспорта (часть 3 статьи 327 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что в неустановленное следствием время подсудимая добровольно присоединилась к организованной преступной группе, связанной с незаконным сбытом наркотических средств в особо крупном размере на территории РФ с целью систематического извлечения преступного дохода. Уроженке Средней Азии была отведена роль по изъятию из заранее оборудованных тайников наркотических средств, их разделению на несколько частей, дальнейшему перемещению и размещению в другие тайники для дальнейшего незаконного сбыта.

В январе 2023 года подсудимая приехала из Санкт-Петербурга на территорию Псковской области, где с целью выполнения установленной ей роли изымала упаковки с наркотическим веществом, а затем размещала их в другие тайники более мелким весом. В пресс-службе отметили, что преступный умысел членов организованной группы не был доведен до конца по независящим от них обстоятельствам.

Общая масса наркотических средств составила более 11 килограмм.

Также в 2022 году подсудимая с целью конспирации своей деятельности использовала полученный при неустановленных обстоятельствах поддельный паспорт гражданина РФ, в бланк которого неустановленным способом внесены изменения в части изображения лица, который ей был необходим при заключении договора найма гаражного бокса.

Подсудимая полностью признала вину в совершении данного преступления. Суд признал ее виновной и по совокупности преступлений назначил наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 150 000 рублей.