Происшествия

Жителя Печор осудили на 7 лет за избиение знакомого до смерти

Вынесен приговор в отношении жителя Печор по резонансному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что 23 апреля 28-летний житель Печор в ходе внезапно возникшей ссоры на почве личных неприязненных отношений нанес потерпевшему один удар кулаком в область лица и три удара ногами в область туловища, верхних и нижних конечностей. Потерпевший скончался на месте происшествия.

По результатам проведенного судебно-медицинского исследования установлена причинно-следственная связь между нанесенным ударом в область лица потерпевшего и телесными повреждениями, повлекшими его смерть.

С учетом позиции прокурора подсудимый признан виновным в совершении преступления по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека). Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.