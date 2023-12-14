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Мужчину в Псковской области отправили на четверть века в тюрьму за изнасилование дочери

42-летнего мужчину в Печорском районе приговорили к длительному лишению свободы за изнасилование своей малолетней дочери. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

В период с 2012 по 2023 года осужденный по месту жительства неоднократно совершал преступления против половой неприкосновенности своей малолетней дочери. Об этих преступлениях стало известно знакомой мужчины, которая и обратилась с заявлением в полицию.

Следователям регионального следственного управления удалось собрать убедительную доказательственную базу, на основании которой суд вынес обвинительный приговор.

Суд признал его виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и одного преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование).

Виновному назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 2 года. Приговор в законную силу пока не вступил.