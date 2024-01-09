Происшествия

Почти 3 млн рублей отдали жители Псковской области мошенникам с начала года

В январе наступившего года в Псковской области вновь отмечены факты телефонных мошенничеств. Причиненный потерпевшим ущерб составил в совокупности около трех миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления МВД России.

По версии следствия, ряду жителей Пскова, Великих Лук, Печор и Псковского района позвонили неизвестные. И под разными предлогами завладели их деньгами. В частности, злоумышленники сообщили одной из собеседниц, что ее родственница якобы за совершенное ДТП может быть привлечена к уголовной ответственности. И настоятельно рекомендовали решить возникшую проблему путем финансовых вложений.

Других потерпевших злоумышленники ввели в заблуждение, предложив «обезопасить» счета от попыток несанкционированного оформления на них кредитов, а также обещали доверчивым людям за счет инвестиций получить хороший заработок в Сети.

«В итоге потерпевшие, доверившись махинаторам, потеряли в общей сложности около трех миллионов рублей. Они обратились за помощью к стражам правопорядка. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Выясняются все обстоятельства произошедшего», - добавили в ведомстве.