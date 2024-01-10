Происшествия

Пскович забрал из магазина банку энергетика, угрожая ножом

Неизвестный мужчина, угрожая ножом, похитил банку энергетического напитка и скрылся из торгового зала магазина на Крестовском шоссе в Пскове 9 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия. В кратчайшие сроки подозреваемого задержали. Им оказался безработный, ранее судимый пскович 1975 года рождения.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В ходе обыска нож изъяли. Ведется расследование.