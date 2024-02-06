Происшествия

Двух волков застрелили вблизи пыталовской деревни Бухолово

Двух волков добыли охотники в Пыталовском муниципальном округе. Об этом глава округа Вера Кондратьева сообщила в своем Telegram-канале.

Фото: Вера Кондратьева / Telegram

Охотники Пыталовского округа 4 февраля произвели отстрел двух волков в угодиях ООО «Экоресурс» недалеко от деревни Бухолово.

«Жители этой территории неоднократно видели хищников рядом со своими домами. Вероятнее всего, серые пришли с сопредельной стороны», - добавила Вера Кондратьева.

Ранее сообщалось, что охотники застрелили четырех волков, которые держали в страхе жителей пыталовских деревень.