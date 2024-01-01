Происшествия

Охотники застрелили волков, которые держали в страхе жителей пыталовских деревень

Охотники застрелили четырех волков, которые держали в страхе жителей пыталовских деревень. Об этом глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева сообщила в своем Telegram-канале.

Охотники Пыталовского округа в угодиях ООО «Экоресурс» 3 января произвели отстрел 4 волков.

«Хищники долгое время держали в страхе жителей и домашних животных деревни Гавры и ближайших деревень», – рассказала Вера Кондратьева.

Жители этой территории обратились к охотникам за помощью в отстреле волков, которые вырезали домашних собак на привязи.