Охотники застрелили волков, которые держали в страхе жителей пыталовских деревень

Охотники застрелили четырех волков, которые держали в страхе жителей пыталовских деревень. Об этом глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева сообщила в своем Telegram-канале.
Охотники Пыталовского округа в угодиях ООО «Экоресурс» 3 января произвели отстрел 4 волков.
«Хищники долгое время держали в страхе жителей и домашних животных деревни Гавры и ближайших деревень», – рассказала Вера Кондратьева.
Жители этой территории обратились к охотникам за помощью в отстреле волков, которые вырезали домашних собак на привязи.