Происшествия

За работу курьером у мошенников в Великих Луках осудили 21-летнюю девушку

21-летнюю жительницу города Благовещенска, которая работала курьером у мошенников и обманывала пожилых пенсионеров, привлекли к уголовной ответственности в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Подсудимая в конце октября 2022 года, находясь в Смоленске, через мессенджер Telegram устроилась на работу курьером. Схема мошенничества была стандартной: всем потерпевшим звонили на стационарный телефон и сообщали о случившемся дорожно-транспортном происшествии с участием родственников или близких потерпевших, а для урегулирования вопроса просили передать через курьера «сотруднику правоохранительных органов» необходимую сумму. «Курьер» забирал деньги у обманутых пенсионеров и перечислял их участникам группы, оставляя себе 10% от суммы похищенного.

За период с 25 октября по 1 ноября 2022 года подсудимая с участием неустановленных лиц совершила шесть преступлений на территории Смоленска и Великих Лук, в результате у потерпевших похитили денежные средства на общую сумму 713 500 рублей.

В судебном заседании подсудимая раскаялась, пояснила, что к совершению преступлений ее привело трудное материальное положение.

Суд признал жительницу города Благовещенска виновной в совершении пяти преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ, и одного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ. С учетом всех обстоятельств дела, ее роли в совершенных преступлениях, возмещения ею ущерба потерпевшим в полном объеме, суд назначил подсудимой наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.