Происшествия

Одинокий мужчина погиб при пожаре в Порховском районе

Проверку по сообщению о гибели мужчины при пожаре проводят в Порховском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

24 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в одной из квартир дома в деревне Большие Пети Порховского района тела мужчины со следами воздействия высоких температур.

Пострадавшим является одинокий 62-летний хозяин квартиры. По полученной следствием информации, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем.

В настоящее время по материалу проверки назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.