Происшествия

Часть деревни Бабаево подтопило в Псковском районе

Сложная паводковая ситуация сложилась в населенном пункте Бабаево Псковского района: подтоплена часть деревни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации муниципалитета.

Фото здесь и далее: администрация Псковского района

Глава Псковского района Наталья Федорова, глава волости и сотрудники МЧС провели подомовой обход жилых домов, пообщались с жителями, предложили необходимую помощь. По запросу несколько семей обеспечили питьевой водой, поддерживается постоянная связь с жителями.

«Специалисты ГУ МЧС по Псковской области произвели подрыв скопившегося на изгибах реки Великой льда, который блокирует отток талых вод и является основной причиной подтоплений. Как видно по снимкам, сделанным в середине дня, наблюдается массированное скопление льда, ледовое поле обширное. Надеемся, оперативные меры МЧС помогут улучшить ситуацию», - отметили в администрации.

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В круглосуточном режиме продолжается мониторинг паводковой ситуации в населенных пунктах. 5 марта будет работать межведомственная контрольная группа по принятию необходимых мер и оказанию помощи населению.

«В случае наступления угрозы подтопления в ваших населенных пунктах просим обращаться в ЕДДС Псковского района для оперативного реагирования по тел. 29-31-13, звонки принимаются круглосуточно», - уточнили в администрации.