Общество

Подрывные работы идут на льду реки Великой

Подрыв льда проводят на реке Великой вблизи Пскова 4 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба главного управления МЧС России по Псковской области

В МЧС провели мониторинг, в том числе с помощью беспилотных авиасистем, и выяснили, что наиболее сложная обстановка зафиксирована в Псковском районе, у деревни Бабаево, в садовом некоммерческом товариществе «Ерусалимка» и ряде соседних товариществ, которые расположены в низине на изгибе реки Великая.

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«Подтопление вызвано затором на месте поворота русла. Данные СНТ расположены в зоне подтопления», - заключили в МЧС.

Вблизи города Пскова проводят подрывные работы по ослаблению и дроблению ледовых полей реки Великой для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод. Работы начались с 14.30.

Запланированы ежедневные обходы населения оперативными группами управления МЧС вместе с районными властями.

В связи с активным снеготаянием в период оттепели на территории Псковской области повысился уровень воды на водных объектах.