Происшествия

Собаки смогли выбраться с острова на реке Великой в Пскове

Три собаки, застрявшие на острове посреди реки Великой в районе микрорайона города Пскова Промежицы, смогли выбраться вечером 5 марта. Об этом сообщает очевидец в группе псковского зооприюта «Шанс» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Денис Кузнецов

«Собачки с бобром нарезвились и побежали довольные в сторону Корытово. Бегают там по берегу. На островке никого нет. МЧС и полицию можно отменять», - отметил мужчина.

Напомним, днем 5 марта зоозащитники сообщили о трех собаках, застрявших на острове. Совместно с МЧС прорабатывался план по их спасению. Местные жители отмечали, что внимание собак мог привлечь обосновавшийся на острове бобр.