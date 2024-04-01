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ФСБ предоставила детальные фотоснимки начиненных взрывчаткой икон, изъятых в Псковской области

Детальные фотоснимки начиненных взрывчаткой икон, изъятых в Псковской области, предоставила пресс-служба УФСБ России по Псковской области редакции Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Напомним, ФСБ совместно с Федеральной таможенной службой перекрыла канал контрабандного ввоза в Россию из Украины через страны Евросоюза взрывных устройств и взрывчатки в православных иконах и церковной утвари.

В ходе досмотра сотрудниками ФСБ России автомобиля на международном автомобильном пункте пропуска «Убылинка» (Псковская область, латвийско-российский участок государственной границы) во ввозимой в Российскую Федерацию партии православных икон и церковной утвари из Украины обнаружена взрывчатка иностранного производства.

Всего из груза, следовавшего по маршруту Украина - Румыния - Венгрия - Словакия - Польша - Литва - Латвия - Россия, извлечено 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных взрывных устройств, 70 кг изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7.

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Задержан причастный к преступлению. Следственный отдел УФСБ по Псковской области расследует уголовное дело по части 2 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через границу РФ взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору), которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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Все организаторы и соучастники преступления, в том числе иностранные граждане, будут объявлены в розыск и привлечены к уголовной ответственности согласно российскому законодательству.