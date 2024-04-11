Происшествия

Унижение соседки у здания полиции в Гдове обернулось для женщины штрафом

Жительницу поселка Смуравьево-2 Гдовского района оштрафовали за оскорбление женщины. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Женщина в ходе ссоры со своей соседкой, находясь возле здания ОМВД России по Гдовскому району, унизила ее честь и достоинство в неприличной форме, отметили в ведомстве.

С учетом позиции прокуратуры решением мирового судьи жительницу района признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 ст. 5.61 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 3 000 рублей.