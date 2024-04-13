Происшествия

Жителя Себежского района оштрафовали за оскорбление бывшей жены

Жителя Себежского района оштрафовали за оскорбительные высказывания в адрес бывшей супруги (часть 1 статьи 5.61 КоАП РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

Женщина сообщила, что мужчина в присутствии других людей умышленно в неприличной форме допустил оскорбительные высказывания в ее адрес, используя бранные и нецензурные выражения, унижающие ее честь и достоинство.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 3000 руб. Судебное решение вступило в законную силу.