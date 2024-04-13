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Петербуржца осудили за попытку дать взятку сотруднику Псковской таможни

Жителя Санкт-Петербурга осудили за попытку дать взятку сотруднику Псковской таможни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской транспортной прокуратуре.

В апреле 2024 года мировой судья судебного участка № 13 Печорского района вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя города Санкт-Петербурга. Он признан виновным за покушение на дачу взятки (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 291.2 УК РФ)

Суд установил, что 19 февраля житель города Санкт-Петербурга совершил покушение на передачу таможенному инспектору МАПП «Шумилкино» Псковской таможни взятки в размере 100 Евро. Деньги предназначались за ускоренную процедуру оформления, не осуществление таможенного контроля и разрешение провоза на территорию Российской Федерации, принадлежащего ему имущества. Но осужденный довести свой преступный умысел до конца не смог, по независящим от него обстоятельствам, поскольку таможенный инспектор уведомил начальника Псковской таможни о факте склонения его к совершению коррупционного преступления.

Суд признал жителя города Санкт-Петербурга виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 20000 рублей. Денежные средства, являющиеся предметом взятки судом конфискованы.