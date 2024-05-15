Происшествия

В Псковской области осудили петербуржца за мошенничества по схеме «Ваш родственник попал в ДТП»

Прокуратурой города Великие Луки поддержано государственное обвинение по уголовному делу по ч. 2 ст. 159 и ч. 3 ст. 159 УК РФ в отношении 27-летнего жителя Cанкт-Петербурга за серию мошенничеств по схеме «Ваш родственник попал в ДТП».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре области, в феврале 2023 года мужчина выполнял роль курьера – ездил по адресам пожилых великолучан, которым ранее сообщали о том, что их родственники совершили ДТП и пострадали сами. Он забирал у них деньги якобы для того, чтобы освободить родных от ответственности.

В общей сложности пострадали четверо человек в возрасте от 71 года до 84 лет. Сумма ущерба составила более 700 тыс. рублей. С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 1 году 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Судом также удовлетворены иски о компенсации причиненного ущерба.