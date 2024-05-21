Происшествия

В отношении Александра Грацкого возбудили новое дело о получении взятки

Уголовное дело возбудили по дополнительному эпизоду противоправной деятельности бывшего начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Александра Грацкого. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что в период нахождения в указанной выше должности фигурант получил взятку в сумме 200 тысяч рублей от подрядчика по муниципальным контрактам за совершение в пользу юридического лица действий по своевременному и беспрепятственному принятию работ по ремонту дорожного полотна и дворовых территорий города Пскова.

Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Санкция статьи уголовного закона предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Напомним, экс-заместителя главы администрации города Пскова – начальника управления городского хозяйства Александра Грацкого заключили под стражу по обвинению в получении взятки в особом крупном размере. Его задержали на рабочем месте в марте.

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Бывший чиновник подозревается в том, что в 2022 году получил от директора коммерческого предприятия по строительству дорожной сети автомобиль стоимостью более 5 миллионов рублей в качестве взятки за своевременное и беспрепятственное принятие работ по заключенным между коммерческим предприятием и управлением городского хозяйства города Пскова муниципальным контрактам.

Позже в деле появился второй эпизод. По версии следствия, в период с 15 по 18 сентября 2023 года известный псковский бизнесмен Артем Мхоян, фактически являющийся руководителем двух коммерческих предприятий по строительству дорожных сетей, передал Грацкому массажное кресло стоимостью более 400 тысяч рублей за своевременное и беспрепятственное принятие работ по заключенным между предприятиями и управлением городского хозяйства города Пскова муниципальным контрактам.

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В ходе судебного заседания в Псковском областном суде 5 апреля Грацкий заявил, что собирается пройти службу в зоне специальной военной операции.