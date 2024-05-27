Происшествия

Жилой дом сгорел в пушкиногорской деревне из-за аварийного режима работы электросети

Жилой дом сгорел в деревне Михново Пушкиногорского муниципального округа 25 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство о пожаре сообщили в 21:00. Предположительная причина – аварийный режим работы электросети в доме.

От огня смогли спасти хозяйственную постройку.

В этот же день в 9:29 стало известно о пожаре в садоводческом некоммерческом товариществе «Подснежник-1» в Великих Луках. В садовом доме сгорела кровля, дом выгорел изнутри. По предварительной информации, причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

А в 12:41 поступило сообщение о возгорании в деревне Момоново Опочецкого муниципального округа. Сгорели: нежилой дом и две хозяйственные постройки. Причина, предположительно, – короткое замыкание электропроводки в нежилом доме.

Помимо этого, в 18:01 в МЧС сообщили о пожаре на улице Профсоюзной в Дно. Двухэтажное неэксплуатируемое строение выгорело изнутри. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем. От распространения огня спасли три хозяйственные постройки.

На следующий день, 26 мая, в 11:46 стало известно о пожаре в деревне Шуты Себежского района. Сгорели нежилой дом и хозяйственная постройка. По предварительной информации, причина – неосторожное обращение с огнем.