Происшествия

За кражу денег с банковского счета будут судить 18-летнего псковича

18-летний юноша предстанет перед судом в Пскове по обвинению в краже с банковского счета (пункт «г» части 3 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: СК РФ

По версии следствия, в ночь с 26 на 27 июня 2021 года обвиняемый, находясь в одной из квартир в городе Пскове, выкрал из мобильного телефона спавшего знакомого сим-карту мобильного оператора, после чего, вставив ее в свой мобильный телефон, вошел в приложение банка и перевел деньги со счета своего знакомого на свой счет.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.