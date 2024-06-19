Происшествия

Жительницу Бежаницкого района под конвоем отправили в колонию

Жительница Бежаницкого района не прибыла на место отбывания наказания, за что была отправлена в колонию под конвоем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В середине марта женщину осудили к 1 году 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселения с самостоятельным следованием к месту отбывания наказания (Новгородская область). Согласно документам, полученным в уголовно-исполнительной инспекции, женщина самостоятельно должна была прибыть к месту отбывания наказания 13 мая 2024 года. Однако осужденная в установленный срок в колонию-поселения не прибыла, ввиду чего была объявлена в розыск.

В начале июня ее обнаружили на территории Бежаницкого района. Уголовно-исполнительная инспекция обратилась в суд с ходатайством о взятии осужденной под стражу и принудительном ее направлении в места лишения свободы.

В ходе судебного заседания женщина пояснила, что не прибыла вовремя в колонию-поселения из-за проблем со здоровьем. Однако за необходимой квалифицированной медицинской помощью она не обращалась, что подтверждено медицинской документацией.

Прокурор Бежаницкого района поддержал ходатайство уголовно-исполнительной инспекции, указав суду, что уважительных причин неприбытия в колонию-поселения у нее не имелось.

Суд согласился с выводами прокурора района и избрал в отношении осужденной меру пресечения в виде заключения под стражу и направил женщину под конвоем в места лишения свободы для отбытия назначенного наказания в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.