Происшествия

Жителя Пустошки осудили за хранение почти 100 граммов наркотиков

Жителя Пустошки привлекли к уголовной ответственности за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере (часть 1 статьи 228 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 8 ноября 2023 года в ходе обыска по уголовному делу в квартире, принадлежащей мужчине, на кухне в полимерном пакете обнаружили наркотическое средство – каннабис (марихуана), оборот которого запрещен в соответствии с постановлением правительства РФ №681 от 30 июня 1998 года «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», общей массой после высушивания не менее 98,4 грамма. Наркотик мужчина незаконно хранил с конца сентября 2017 года до 8 ноября 2023 года для личного употребления без цели сбыта.

Подсудимый в судебном заседании полностью признал вину.

Суд признал мужчину виновным, ему назначили наказание в виде исправительных работ сроком на 9 месяцев с удержанием из его заработной платы 10% в доход государства.