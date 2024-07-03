Происшествия

До 15 лет лишения свободы грозит псковичке за распространение наркотиков

До пятнадцати лет лишения свободы грозит псковичке за распространение наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

По версии следствия, девушка является потребителем наркотиков, она распространяла информацию о возможности их продажи и сбыта, используя мобильный телефон и запрещенные сайты интернет-магазинов. Уголовное дело передали в городской суд для дальнейшего рассмотрения.

В случае признания подозреваемой виновной, ей грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.