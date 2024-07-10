Происшествия

Мошенники обманули жителей Псковской области на два миллиона рублей

Более двух миллионов рублей не досчитались жители Псковской области после общения с неустановленными мошенниками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По версии следствия, некоторым жителям Пскова, Великих Лук и Острова звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. И под разными предлогами завладели их денежными средствами.

В частности, своим собеседникам они сообщили, что кто-то будто бы собирается совершить попытки несанкционированного доступа к их счетам, в связи с чем следует срочно перевести сбережения на «безопасные счета». В итоге потерпевшие потеряли в совокупности свыше двух миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбудили уголовные дела. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются в ходе расследования.

Кроме того, в Великих Луках, Псковском и Гдовском районах в эти июльские дни отмечены случаи, когда аферисты под видом сотрудников сотовых компаний и под предлогом необходимости продления договоров на обслуживание сим-карт осуществили неправомерный доступ к личным кабинетам ряда пользователей сайта «Госуслуги» с последующим блокированием их учетных записей. Ведется следствие.