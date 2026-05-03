Незаконно поставившему на учет в Псковской области 16 автомобилей мужчине избрали меру пресечения

Приморский районный суд Петербурга избрал запрет определенных действий в отношении Александра Лезевица, который проходит по делу о неуплате таможенных платежей в отношении незаконно поставленных на регистрационный учет в Псковской области 16 машин. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Как полагает следствие, Лезевиц действовал в составе организованной группы из четырех человек. С декабря 2022 года до марта 2024-го он предоставил в МРЭО в Псковской области липовые свидетельства Украины о регистрации 16 транспортных средств, которые поставлены на регистрационный учет в РФ. Сами свидетельства предпринимателю отправили подставные лица из ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Сумма таможенного платежа составила 24 млн рублей.

29 апреля Лезевиц был задержан, ему предъявлено обвинение по статье об уклонении от уплаты таможенных платежей (часть 4 статьи 194 УК РФ). Вину мужчина признал частично пишет «Фонтанка».

Суд ходатайство удовлетворил и избрал запрет определенных действий. Лезевицу запрещено пользоваться интернетом, общаться с соучастниками и их родственниками, пользоваться почтово-телеграфными отправлениями, покидать пределы Петербурга и Ленобласти, а также необходимо являться по вызовам суда и следователя.

