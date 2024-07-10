Происшествия

Великолучанин зарубил своего пасынка топором и отправился за решетку

Великолучанина осудили за убийство своего пасынка топором (часть 1 статьи 105 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

Фото: прокуратура Псковского области

В суде установлено, что в сентябре 2023 года между пасынком и отчимом произошла ссора из-за систематического употребления последним спиртных напитков. Желая разобраться с пасынком, мужчина взял в прихожей топор и трижды ударил пасынка по голове, после чего выбросил топор в окно. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, пострадавший скончался от полученных телесных повреждений в медицинском учреждении через непродолжительный промежуток времени.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину в совершенном преступлении, раскаялся в содеянном. С учетом мнения гособвинителя суд постановил обвинительный приговор. Исходя из установленных при рассмотрении дела фактических обстоятельств произошедшего, данных о личности подсудимого, наличия смягчающих обстоятельств мужчине назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.