В Великих Луках задержали гражданина за попытку своровать продукты

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии за минувшие сутки пресекли серию краж в городах Псков и Великие Луки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Патрулируя улицы города Великие Луки 9 июля около 20:00 часов, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили информацию, что из магазина на улице Некрасова поступил сигнал «Тревога». Росгвардейцы оперативно выдвинулись и по прибытии задержали гражданина, который похитил из торгового зала продукты.

А 10 июля около 5:00 утра в Пскове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали местного жителя, подозреваемого в краже из магазина товара-материальных ценностей. Инцидент произошёл на улице Труда. Персонал торговой точки воспользовался кнопкой тревожной сигнализации — сигнал поступил дежурному, после чего на место оперативно прибыли сотрудники ведомства.