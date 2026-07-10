Полуторагодовалый ребенок утонул в водоеме в Бежаницах

В Бежаницком округе возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в водоеме, сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК России по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

По данным следствия, вечером 9 июля 1,5-годовалый ребенок, проживавший совместно с родителями в одном из частных домов в рабочем поселке Бежаницы, вышел самостоятельно из дома, во время прогулки провалился в водоем и утонул.

В настоящее время следователи провели осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится комплекс иных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.