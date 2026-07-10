Кражу топлива пресекли в Псковской области

Транспортные полицейские Псковской области раскрыли кражу топлива на объекте транспортной инфраструктуры, сообщили Псковской Ленте Новостей в Транспортной полиции СЗФО.

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции пресекли факт хищения дизельного топлива сотрудниками эксплуатационного локомотивного депо в Псковской области.

Установлено, что двое местных жителей в возрасте 37 и 55, работая в одной транспортной организации, находясь в машинном отделении двухсекционного тепловоза, при помощи заранее приготовленных и принесенных с собой пятнадцати пластиковых емкостей объемом 30 литров каждая слили из топливной системы тепловоза дизельное топливо общим весом 433 кг, принадлежащего транспортной организации.

После этого один из фигурантов сбросил из тепловоза емкости, заполненные дизельным топливом, к подножью железнодорожного откоса на перегоне станции Новоселье - станция Молоди Псковской области, откуда второй злоумышленник должен был их забрать и вывезти с места хищения на принадлежащем ему автомобиле. Однако довести преступный умысел до конца не смогли, так как были задержаны сотрудниками транспортной полиции.

По данному факту следственным отделом Псковского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «а» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража группой лиц по предварительному сговору».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.