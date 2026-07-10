Свыше 15 БПЛА противника было уничтожено прошедшей ночью в Псковской области

Свыше 15 БПЛА противника было уничтожено прошедшей ночью преимущественно в южных районах Псковской области. Об этом сообщил губернатор области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Мах.

«Будьте внимательны и осторожны, при звуках полёта или падения БПЛА, а также при звуках работы ПВО не подходите к окнам, не выходите на улицу, ни в коем случае не приближайтесь к обломкам! При наблюдении полёта или падение БПЛА незамедлительно максимально подробную информацию сообщайте по телефону 112 или 8(8112) 72-52-00», — говорится в сообщении губернатора.

Объявленную ночью беспилотную опасность отменили ранее, также как и ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропорту Пскова.