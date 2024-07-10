Происшествия

Погибшие в ДТП с «Ласточкой» за две недели проехали 3600 километров

Члены семьи, погибшие в ДТП с участием легкового автомобиля и поезда «Ласточка», вернулись из двухнедельного путешествия. Об этом сообщает РЕН ТВ. Телеканал приводит текст записи, сделанной 14 июля в социальных сетях женщиной, находившейся в машине.

Фото: РЕН ТВ

«Наше путешествие по России закончилось, зато остались теплые воспоминания. За две недели мы проехали 3600 км. Побывали в Ветлуге, в Нижнем Новгороде, на озере Светлояр, в Вологде, в д. Простоквашино. Посетили музеи кружев и масла в Вологде, по дороге домой побывали в музее ретро-машин. Купались, ездили на рыбалку и побывали на местных праздниках, даже каталась на каракате», - говорилось в посте в соцсетях.

По данным телеканала, родители погибшей женщины узнали о произошедшей трагедии от журналистов и находятся в шоке.

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Напомним, дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и поезда «Ласточка», следовавшего из Санкт-Петербурга в Псков, произошло в среду, 17 июля, на регулируемом железнодорожном переезде 84 км перегона Строганово - Мшинская Ленинградской области. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате ДТП находившиеся в автомобиле четыре человека, в том числе двое детей, погибли.