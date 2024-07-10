«Ребёнок в детском кресле вылетел как из катапульты»: очевидцы рассказали про аварию с поездом

Пассажиры столкнувшегося с машиной поезда «Ласточка» рассказали журналисту «МК в Пскове» подробности чудовищной аварии, в которой легковая машина столкнулась с поездом. Все ехавшие в машине погибли на месте, до приезда Скорой помощи и экстренных служб.
Фото: «Фонтанка»
Все свидетели столкновения до сих пор не могут прийти в себя, так как в машине путешествовали вместе со взрослыми дети. Для двух несовершеннолетних из-за лихачества взрослых эта поездка и стала последней в их жизни.
Подробнее в материале «МК в Пскове».