Происшествия

«Ребёнок в детском кресле вылетел как из катапульты»: очевидцы рассказали про аварию с поездом

Пассажиры столкнувшегося с машиной поезда «Ласточка» рассказали журналисту «МК в Пскове» подробности чудовищной аварии, в которой легковая машина столкнулась с поездом. Все ехавшие в машине погибли на месте, до приезда Скорой помощи и экстренных служб.

Фото: «Фонтанка»

Все свидетели столкновения до сих пор не могут прийти в себя, так как в машине путешествовали вместе со взрослыми дети. Для двух несовершеннолетних из-за лихачества взрослых эта поездка и стала последней в их жизни.

Подробнее в материале «МК в Пскове».