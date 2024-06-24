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Опубликовано видео смертельной аварии в Ленобласти глазами машиниста «Ласточки»

Новое видео столкновения «Ласточки» с легковым автомобиля в Ленинградской области появилось в Сети. Оно записано камерой внутри поезда, направленной на пути.

ДТП произошло 17 июля на регулируемом железнодорожном переезде на перегоне Строганово — Мшинская. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения с оказавшимся на путях Renault Koleos не удалось. После удара поезд тащил перед собой автомобиль до полной остановки, пишет 78.

В результате аварии погибли четыре человека — двое взрослых и двое детей 10-12 лет.

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Ранее сообщалось, что члены семьи, погибшие в ДТП с участием легкового автомобиля и поезда «Ласточка», вернулись из двухнедельного путешествия.