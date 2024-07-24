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На тот свет всегда успеем

Прошлая неделя ознаменовалась трагическим ДТП с участием «Ласточки» и легкового автомобиля, все находившиеся в котором люди погибли. Грубое нарушение Правил дорожного движения стоило жизни двум мальчикам и их родителям и навсегда останется в памяти машиниста и его помощника, а также очевидцев аварии, ожидавших поезда на станции. В соцсетях не утихают обсуждения подробностей произошедшего, сопряженные с соболезнованиями, а порой и с обвинениями. Но есть ли смысл сейчас искать виноватых? Мёртвые от этого не воскреснут. А вот тем, кто всё ещё жив и допускает подобные опасные манёвры на дорогах, самое время призадуматься. Чем вы руководствуетесь, пересекая железнодорожные пути и другие перекрёстки на красный свет? Куда торопитесь, переходя проезжую часть в неположенном месте? Не приведёт ли и вас старый добрый русский «авось» на тот свет?

Не проскочил

Ни один водитель, а уж тем более пешеход не знает досконально Правила дорожного движения, которые насчитывают 26 разделов. Большая часть того, что штудируют будущие водители перед сдачей экзамена в ГАИ, напрочь забывается сразу после получения заветной пластиковой карточки. И едва ли когда-нибудь доходит до тех, кто в водительском удостоверении не нуждается.

Мне довелось сдавать теоретический экзамен на знание ПДД дважды, с промежутком в семь лет, оба раза без единой ошибки. С момента получения второй водительской категории прошло уже пять лет, и сейчас я не решу билеты столь же успешно. И дело не в недостатке водительской практики. Основные положения ПДД хорошо отпечатались в мозгу: я помню, о чём извещает большая часть дорожных знаков, кто имеет преимущество в проезде нерегулируемых перекрёстков, при каких неисправностях допускается использовать транспортные средства и многое другое. Но некоторые нюансы, с которыми в повседневной жизни мы сталкиваемся крайне редко, оседают глубоко в недрах памяти и никогда оттуда не достаются.

Например, правила проезда трамвайных путей, которых в Псковской области попросту нет, правила перевозки грузов и буксировки. На каком расстоянии устанавливается знак аварийной остановки в населённых пунктах, кто с ходу ответит? Или «любимый» всеми регулировщик, манипуляции которого вводят в ступор абсолютно всех участников движения, даже тех, кто недавно сел за руль и, казалось бы, ещё должен помнить стишок про «Если палка смотрит в рот...». Я не раз замечала на перекрёстках Пскова несчастных инспекторов, которые всеми возможными жестами и словами пытались донести до водителей, куда и когда им надо ехать, и смотрящих на них щенячьими глазами пешеходов, вообще ничего не соображающих.

Сигналы регулировщика, конечно, неплохо бы знать всем, кто передвигается по городским улицам, в том числе и пешком. Да и в целом завести ПДД в качестве настольной книги. Не обязательно штудировать её досконально, так как, повторюсь, часть того, что проверяют в экзаменационных билетах, вообще никогда не пригодится в жизни. Не знаете вы дополнительных требований к гужевым повозкам — да и ладно. Но странно не ведать о базовых моментах, связанных с передвижением по дорогам. «Красный — стой, зелёный — иди» - этому учат с детского сада. А взрослые дяди и тёти почему-то игнорируют прописные истины.

Предположу, что водитель Renault, решивший проскочить перед поездом на запрещающий сигнал светофора, куда-то очень сильно торопился. Успел он только в одно место, как и трое его пассажиров. Почему он так поступил, почему подверг опасности родных людей, а заодно и тех, кто ехал в «Ласточке»? Может, мужчина уже не раз так делал, и думал, что снова «проскочит»? Об этом мы никогда не узнаем. Фактом остаётся лишь то, что не проскочил.

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Я неоднократно видела в городе водителей, проезжающих обычные перекрёстки на красный свет. В подавляющем большинстве случаев им везёт: нарушение остаётся незамеченным и без каких-либо последствий. Напомним, штраф за подобное поведение не слишком большой — всего 1000 рублей (статья 12.12 КоАП РФ). За проезд железнодорожного переезда на запрещающий сигнал положено более суровое наказание - 5 000 рублей, либо лишение прав на срок от трех до шести месяцев (статья 12.10 КоАП РФ).

Но никакое административное взыскание рядом не стоит с человеческой жизнью. Любое столкновение — и на железнодорожных путях, и на обычном перекрёстке, может закончиться похоронами, в том числе вашими. Помните об этом, пытаясь в очередной раз «проскочить».

Не бессмертные

Все мы куда-то торопимся, и, наверное, именно спешкой зачастую объясняется пренебрежительное отношение к Правилам дорожного движения. Что движет пешеходами, которые ломятся через четырёхполоску? Вероятно, у них совсем нет времени дойти до ближайшего пешеходного перехода.

Особенно массово это явление в Великих Луках. В Пскове нарушителей тоже предостаточно, но на юге области их как-то особенно много. Неоднократно замечала горожан, бодро шагающих по проезжей части на улице Дьяконова, на участке между круговым движением на площади Калинина и виадуком. Очевидно, что людям «некогда» (или попросту лень) спускаться в подземные переходы, либо идти до ближайшего надземного, и они шуруют по своим делам через дорогу в четыре полосы. Скорости там довольно приличные.

Видела подобное и на других улицах города, где надземные пешеходные переходы есть в обилии и в шаговой доступности. Но люди их тоже почему-то игнорируют и переходят дорогу там, где им удобно. Нередки факты, когда взрослые ступают на проезжую часть в неположенных местах вместе с детьми.

Признаюсь, и я не всегда пользуюсь «зебрами», но только лишь в случае их полного отсутствия и в местах с максимально неоживлённым дорожным движением. Например, в частном секторе или на узких улочках, где пешеходных переходов просто нет. При этом предварительно оцениваю ситуацию на дороге, несколько раз смотрю вправо-влево, даже в местах с односторонним движением — всякое бывает. На оживленных улицах перехожу дорогу исключительно по переходам, причём желательно регулируемым, так как-то спокойнее.

Возможно, дисциплинированности научила жизнь в областном центре. Многие говорят о том, что в крупных городах водители и пешеходы более ответственно относятся к соблюдению ПДД, учитывают интересы других участников движения, более взаимовежливы. В небольших же населённых пунктах к передвижению по дорогам зачастую относятся безалаберно.

Взять те же Великие Луки, жителям которых до сих пор не постичь правила проезда кругового движения. ДТП на кольце возникают с завидной регулярностью, хотя с момента его появления прошло уже довольно много времени. Чуть ли не каждую неделю там встречаются «братья по несчастью», один из которых забыл включить поворотник, либо поворачивал не из той полосы, либо не пропустил тех, кто имеет преимущество в движении. Если кому-либо когда-нибудь придёт в голову нарисовать там турбокруг, как в областном центре, скорее всего, в городе случится транспортный коллапс.

Доверяй, но проверяй

В поддержку великолучан скажу и то, что не только на юге области встречаются люди, не знающие или намеренно игнорирующие ПДД. И в Пскове, и в других городах есть такая категория, как «водятлы», которые мешают дисциплинированным автомобилистам нормально ехать, а пешеходам — идти, чем подвергают неоправданному риску себя и всех окружающих.

Последствия даже менее существенных, чем проезд на красный, нарушений могут быть непредсказуемыми. Казалось бы, нет ничего страшного в том, чтобы проскочить на жёлтый сигнал светофора, немного превысить скоростной режим, «забыть» пристегнуть ремень безопасности или отвлечься на телефонный звонок. Но что, если вам навстречу едет такой же водитель, который тоже торопится и смотрит в мобильник? Или внезапно ступил на «зебру» неосторожный пешеход, не подозревающий, что за рулём его не видят?

То же касается поворотников, которые, кажется, к некоторым авто «не прилагаются». Не хотелось бы обижать владельцев BMW (уверена, что и среди них есть порядочные), но, по наблюдениям, именно хозяева машин этой марки часто не соблюдают ПДД. В простонародье говорят, что поворотники у них «не входят в комплектацию».

Конечно же, марка автомобиля далеко не всегда показательна. Неуважение к другим участникам движения и несоблюдение ПДД допускают владельцы многих других брендов. И чаще всего это именно опытные водители, «поверившие в себя». Новички обычно более внимательны, они максимально сосредотачиваются на дорожной обстановке, свежи ещё в памяти знания, полученные в автошколе. Помню, как я выезжала в город после получения первой категории: осторожно, на скорости общего потока, соблюдая максимально возможную дистанцию, ни на что не отвлекаясь и пристально разглядывая каждый дорожный знак.

«Бывалые» ведут себя иначе. Водители со стажем порой уверены, что именно на этом перекрёстке успеют проскочить на жёлтый сигнал, что в некоторых ситуациях поворотник необязателен, а ремень безопасности вообще придумали трусы. Многие считают тормозную систему собственного авто самой идеальной в мире, как и свою реакцию. Результатом становятся довольно серьёзные ДТП. В лучшем случае их участники тратят полдня на ожидание ГИБДД и составление протокола, в худшем — родственники начинают подготовку к похоронам.

Сводка ДТП ежедневно пестрит авариями той или иной степени тяжести. Будучи новостником, я обработала сотни таких сообщений, из них запомнились максимум одно-два. В потоке новостей (а уж тем более, в процессе их написания) мы не замечаем рядовые происшествия, даже смертельная авария — в большинстве случаев очередной набор букв, если только за ними не скрывается что-то личное или из ряда вон выходящее, вроде истории с «Ласточкой».

Участниками ДТП со смертельным исходом становятся взрослые, дети, старики. Все они куда-то спешили, о чём-то мечтали, строили планы. Каждого из них кто-то ждал, любил, они тоже кого-то любили и ждали. И всё это перечеркнула трагическая «случайность». Почему в кавычках? Да потому что случайностей на дорогах, на мой взгляд, не бывает. А вот безалаберности предостаточно.

Водители, не пропускающие пешеходов, велосипедисты, пересекающие «зебры», не спешиваясь, новые «герои нашего времени» — электросамокатчики, которые вообще о ПДД не слышали, - опасности подстерегают повсюду и требуют от нас максимальной сосредоточенности во время передвижения по улицам. И, конечно же, знания элементарных правил, которые придуманы не просто так.

В заключение хотелось бы напомнить пункт 15.3 Правил дорожного движения.

Запрещается выезжать на железнодорожный переезд:

при закрытом или начинающем закрываться шлагбауме (независимо от сигнала светофора);

при запрещающем сигнале светофора (независимо от положения и наличия шлагбаума);

при запрещающем сигнале дежурного по переезду (дежурный обращен к водителю грудью или спиной с поднятым над головой жезлом, красным фонарем или флажком, либо с вытянутыми в сторону руками);

если за переездом образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде;

если к переезду в пределах видимости приближается поезд (локомотив, дрезина).

И ещё хотелось бы рекомендовать всем участникам дорожного движения неукоснительно соблюдать ВСЕ его правила. Не зря говорят, что они написаны кровью. В какой-то момент она может оказаться вашей. Дорога прощает ошибки, но лишь до определенного момента.

Ульяна Лаблюк