Происшествия

«Угробил всю семью»: водителя, столкнувшегося с «Ласточкой», обвинили в Сети

На страницах Алексея и Юлии, погибших в дорожно-транспортном происшествии с поездом «Ласточка» в Ленинградской области 17 июля, продолжают расти свечи. Родные и близкие не могут поверить в случившееся. Счастливая пара, которая поженилась в 2008 году. Они жили душа в душу. Им завидовали, так как они были образцом семейных ценностей.

Фото из последнего путешествия семьи. Источник: страница Юлии в соцсетях

16 лет в браке, растили в любви и заботе сыновей, строили планы на жизнь, мечтали о спокойной старости и хотели воспитывать много внуков. Как жила трагически погибшая семья и подробности этой ужасной истории читайте в материале «МК в Пскове».