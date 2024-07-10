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«Угробил всю семью»: водителя, столкнувшегося с «Ласточкой», обвинили в Сети

18.07.2024 13:50|ПсковКомментариев: 0

На страницах Алексея и Юлии, погибших в дорожно-транспортном происшествии с поездом «Ласточка» в Ленинградской области 17 июля, продолжают расти свечи. Родные и близкие не могут поверить в случившееся. Счастливая пара, которая поженилась в 2008 году. Они жили душа в душу. Им завидовали, так как они были образцом семейных ценностей.

Фото из последнего путешествия семьи. Источник: страница Юлии в соцсетях

16 лет в браке, растили в любви и заботе сыновей, строили планы на жизнь, мечтали о спокойной старости и хотели воспитывать много внуков. Как жила трагически погибшая семья и подробности этой ужасной истории читайте в материале «МК в Пскове».

Теги: #ласточка
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Смертельное ДТП с «Ласточкой» в Ленобласти «Угробил всю семью»: водителя, столкнувшегося с «Ласточкой», обвинили в Сети Погибшие в ДТП с «Ласточкой» за две недели проехали 3600 километров Момент столкновения поезда «Ласточка» и автомобиля сняли на видео в Ленобласти Пассажиров попавшей в ДТП «Ласточки» в Ленобласти забрал резервный поезд «Ребёнок в детском кресле вылетел как из катапульты»: очевидцы рассказали про аварию с поездом Очевидцы публикуют фотографии с места страшного ДТП с участием «Ласточки» в Ленобласти Движение поездов остановили после аварии с «Ласточкой» в Ленобласти Двое детей и двое взрослых погибли в результате столкновения «Ласточки» с автомобилем в Ленобласти - очевидцы Поезд «Ласточка» Петербург - Псков столкнулся с автомобилем в Ленобласти
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