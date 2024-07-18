Происшествия

Полиция проводит подворовой обход в Невеле по факту стрельбы по мотоциклисту

Полиция проводит проверку по факту стрельбы по мотоциклисту, инцидент произошел в городе Невеле вечером 25 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: группа «Невель - городской портал» / «ВКонтакте»

На данный момент действия полицейских направлены на установление лиц, причастных к данному противоправному деянию.

Проводится подворовой обход улицы Комсомольской и Пушкина. В МО МВД России «Невельский» зарегистрированы три заявления от граждан.

Проводится административное расследование.