Происшествия

Водителя мопеда подстрелили в Невеле

Нападение на водителя мопеда произошло в Невеле вчера, 25 июля. Об этом сообщили в группе «Невель - городской портал» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Невель - городской портал» / «ВКонтакте»

По предварительным данным, стрельба могла быть связана с конфликтом на фоне шума от мопедов и мотоциклов, который нарушал покой жителей в вечернее время .

«Ехал со стороны садика на Пушкина, 5, поворачиваю на Комсомольскую, и что-то в плечо влетело. Не понял сначала, а потом до моста доехал, остановился, рука отваливается», – рассказал пострадавший.

Заявление в полицию пострадавший еще не написал.