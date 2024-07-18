Происшествия

Напуганный пскович скинул деньги мошенникам с балкона и тут же раскрыл обман

Трое жителей города Пскова преклонного возраста стали жертвами телефонных мошенников. Во всех случаях злоумышленники звонили по телефону и представлялись родственниками заявителей, которые якобы попали в больницу в связи с каким-либо происшествием. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

Одному из заявителей мошенники сообщили, что его жена попала в аварию и находится в реанимации. Злоумышленники убедили мужчину подготовить не только вещи первой необходимости, но и деньги в размере 600 тысяч рублей. Пострадавший под воздействием обмана собрал все необходимое и сбросил с балкона своей квартиры уже ожидавшему внизу курьеру. В это же время на пороге квартиры появилась живая и невредимая супруга. Обман был раскрыт.

Сотрудники полиции установили курьера, забравшего денежные средства у троих граждан. Оказалось, что курьер нашел объявление о подработке. В числе требований к работнику - забирать вещи и осуществлять денежные переводы.

По данным фактам возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере).

Максимальное наказание за совершение данного преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.