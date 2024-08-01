Происшествия

«Специалиста по ипотеке» в Пскове будут судить за мошенничество в крупном размере

Жительница Пскова предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве в крупном размере (часть 3 статья 159 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

В ходе следствия установлено, что одна из обвиняемых, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, предложила другой обвиняемой обмануть свою знакомую, которая искала специалиста для оформления ипотечного кредита для покупки жилья.

На протяжении трех лет женщина представлялась сотрудником банка и вела телефонные переговоры с потерпевшей, а также электронную переписку, представившись мужчиной-сотрудником банка, предоставив потерпевшей номера различных банковских карт, оформленных на нее и ее знакомых, на которые женщина перевела по указанию злоумышленниц деньги в сумме свыше 500 000 рублей. Потерпевшей причинен ущерб в крупном размере.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Санкция части 3 статьи 159 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом либо ограничением свободы либо без дополнительных видов наказаний.