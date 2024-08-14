Происшествия

Псковича оштрафовали на 15 тысяч рублей за хранение наркотиков

Псковский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, признав его виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской транспортной прокуратуре.

Судом установлено, что в июне 2024 года мужчина приобрёл и хранил для личного употребления наркотическое вещество, производное метилэфедрона, в значительном размере (0,47 грамма), которое извлёк из тайника-закладки в лесополосе на территории Пскова.

Его действия были пресечены сотрудниками транспортной полиции, которые задержали мужчину на железнодорожных путях в районе железнодорожного перегона станций Псков 2 - Полковая. Наркотики изъяты из незаконного оборота.

С учётом позиции государственного обвинителя Псковской транспортной прокуратуры суд приговорил подсудимого к штрафу в размере 15 000 рублей.