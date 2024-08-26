Происшествия

Киберпреступники оставили Россию без сыра

Агропромышленный комплекс «Кабош» был вынужден приостановить свою производственную деятельность на месяц из-за хакерской атаки. Об этом генеральный директор группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев сообщил в беседе с корреспондентом ПЛН FM.

«3 июля этого года была совершена хакерская атака на нашу компанию. Мы месяц жили при голубых экранах, у нас было остановлено все производство, мы не могли грузить товар, выкладывать накладные, мы ничего не могли. С нас вымогали деньги», – рассказал Дмитрий Матвеев.

Он уточнил, что по заключению оператора связи, это была не просто хакерская атака, а попытка стереть всю информацию.

«В этом участвуют западные спецслужбы, и есть четкое понимание у компании, которую мы привлекли для решения проблемы, что это просто проба того, чтобы выключить всю нашу экономику. Хотим мы того или нет, к нас куча западного софта. Государство может заставить нас перейти на отечественный софт, но все оборудование, которое работает у нас – импортное, оно работает на иностранном софте, и эту проблему никто не решает», — добавил Дмитрий Матвеев.

В случае распространения этого метода хакерской атаки на другие заводы может произойти «настоящий коллапс». Могут остановиться не только предприятия, которые занимаются производством и переработкой молочной продукции, но и другие. Например, хлебозаводы, продолжил он.

«Сейчас об этом никто не думает, бизнес предоставлен сам себе. Мы написали заявления в органы, но этим вопросом должны заниматься не в УМВД, а в ФСБ. Если бы у нас была международная поддержка Microsoft, этот вопрос решили бы в течение суток. Это говорит о том, что компания полностью контролируется западными спецслужбами и идет на это сознательно. Это очень серьезный вопрос. Кибербезопасностью мало кто занимается. Оборудование работает на западном софте, и аналогов в России нет. Никто об этом не говорит, все купаются в эйфории», – заключил генеральный директор группы компаний «Кабош».

Группа компаний «Кабош» – это агропромышленный комплекс полного цикла. Здесь выращивают корма для коров, производят молоко и изготавливают сыр. Производство находится в городе Великие Луки.