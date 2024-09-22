Происшествия

Псковича наказали за попытку поджога релейного шкафа по заданию Украины

Пскович лишен свободы за совершения диверсионно-террористических актов по заданию украинского волонтера. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Видео: УФСБ России по Псковской области

Установлено, что мужчина в июне 2023 года в интернет-мессенджере Telegram установил контакт с волонтёром украинского общественного гуманитарного проекта, целью которого является вербовка российских граждан для совершения диверсионно-террористических актов.

Незнакомцу он передал сведения о расположении воинских частей на территории города Пскова, а также об объектах железнодорожной инфраструктуры, используемой в интересах Вооружённых сил Российской Федерации.

В августе 2023 года фигурант прибыл на участок железнодорожного пути в Псковском районе и разводным гаечным ключом попытался вскрыть релейный шкаф для его дальнейшего уничтожения путем поджога. Осуществить преступный замысел злоумышленник не успел, так как был задержан сотрудниками УФСБ России по Псковской области и УМВД России по Псковской области.

Уголовное дело в отношении гражданина по статье 275.1 УК РФ (Установление и поддержание отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации) и части 3 статьи 30, части 1 статьи 281 УК РФ (Покушение на диверсию в форме поджога, направленную на разрушение или повреждение объектов транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации) возбудил и расследовал Следственный отдел УФСБ России по Псковской области.

Фигуранту назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, дополнительно ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

Приговор вступил в законную силу.